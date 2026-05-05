Oper Var, Tonolini sul contatto Jesus Rodriguez-Politano: "Non ci sono dubbi, non è rigore". Poi applaude Maresca

La 35ª giornata di Serie A ha consegnato lo Scudetto all'Inter e poche polemiche arbitrali. Pochissimi gli episodi da moviola. " Siamo in un trend positivo da diverso tempo . Ottime direzioni sul terreno di gioco. Quando accade questo, è facilitato anche il lavoro del Var" ha dichiarato Mauro Tonolini , ex arbitro e oggi componente Can, a "Open Var" nel format di DAZN, FIGC, AIA in collaborazione con Lega Serie A e in esclusiva su DAZN .

Tonolini sul contatto Jesus Rodriguez-Politano: "Non ci sono dubbi"

Tonolini ha analizzato in primo luogo quanto accaduto al "Sinigaglia" nel corso della partita tra il Como e il Napoli. In particolar modo, sotto la lente d'ingrandimnto un contatto tra Jesus Rodriguez e Politano, con lo spagnolo finito a terra. Per l'occasione il direttore di gara Fabbri non ha concesso il calcio di rigore. "Non ci sono dubbi per quanto ci riguarda. Fabbri è in un'ottima posizione e con un body language chiaro decide correttamente. Politano continua nella sua corsa dritto per dritto, non invade la corsia dell'avversario e il contrasto successivo è fortuito".

Sassuolo-Milan: "Maresca ha arbitrato con soglia tecnica alta"

Il discorso si è poi spostato sulla gara del Mapei Stadium che ha visto il Sassuolo battere il Milan. "Maresca ha arbitrato questa gara con una soglia tecnica alta e accettata" ha dichiarato Tonolini. Mentre sul contatto tra Gabbia e Laurienté, non punito: "Laurienté prova a prendere posizione allargando anche il braccio destro, c'è un contatto sulla schiena ma non sufficiente per arrivare a un calcio di rigore. Corretta la valutazione in campo, confermata anche dal Var Mazzoleni e dall'Avar Paganessi". Mentre sull'incrocio di gambe tra Koné e Nkunku: "Maresca è in ottima posizione e valuta correttamente. Consistenza, coerenza, anche rispetto alla valutazione del precedente episodio. Un contatto non è assolutamente punibile con un calcio di rigore".

