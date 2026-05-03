Moviola Como-Napoli, Fabbri si perde solo un fallo di De Bruyne

Pur adottando un metro che non sembra convincere nessuna delle due squadre e perdendosi la sbracciata fallosa di De Bruyne su Perrone, Fabbri mantiene coerenza, prendendo le decisioni corrette dentro le due aree di rigore.

No rigore

Al 12' del secondo tempo Hojlund finisce a terra nell'area di rigore del Como, dopo un leggero contatto basso con Ramon. A togliere ogni dubbio sull'episodio è, però, la posizione di fuorigioco dell'attaccante del Napoli, immediatamente segnalata dell'assistente Bahri. Al 39’ st, sull’altro fronte, è Jesus Rodriguez a cadere nell’area del Napoli dopo un contrasto con Politano che prosegue la propria corsa senza deviare la traiettoria e senza, dunque, commettere fallo. Il contatto avviene, infatti, quando l’attaccante allunga la gamba.

Disciplinare

A Fabbri sfugge la sbracciata di De Bruyne su Perrone. L'impatto sul volto del calciatore del Como è stato duro, c'era il fallo, ma il movimento è stato di protezione del pallone e dunque non c'erano assolutamente gli estremi per il cartellino rosso. A livello disciplinare, oltre all'ammonizione per proteste a Fabregas, l'arbitro estrae due cartellini gialli, tutti nella ripresa, per Ramon e per Politano. Entrambi sono giusti.

VAR: Di Paolo 6

Controlla, ma non deve fare nessun richiamo all'On Field Review.