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La Spagna batte l'Italia, è ufficiale: il Ranking Uefa ha deciso chi avrà cinque squadre in Champions. E l'Inghilterra...

In attesa delle finali di Europa League e Conference, ecco la questione classifica. Paga la Serie A
4 min
TagsRanking UefaChampions League

La Liga conquista ufficialmente il secondo posto nel Ranking Uefa e si garantisce cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Niente sorpasso per la Bundesliga, che si ferma a quattro club come la Serie A. La Premier League, già certa di avere cinque squadre, può addirittura arrivare a sei grazie alla finale di Europa League dell’Aston Villa.

Situazione Ranking: cosa succede ora

La Spagna festeggia il secondo posto nel Ranking Uefa e, di conseguenza, un posto extra nella prossima Champions League. Decisiva la qualificazione del Rayo Vallecano alla finale di Conference League, risultato che ha reso irraggiungibile la Liga per la Germania nella corsa al secondo slot aggiuntivo. L’Inghilterra aveva già blindato da settimane il primo posto, mentre la Spagna ha completato l’opera grazie agli ultimi risultati europei. La Bundesliga, nonostante la finale di Europa League conquistata dal Friburgo, paga soprattutto l’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions e resta ferma al terzo posto. La differenza tra Liga e Bundesliga è minima ma decisiva: 22,093 punti per la Spagna contro i 21,785 della Germania. Un gap che la sola finale europea del Friburgo non potrà colmare. Per questo motivo anche nella stagione 2026/2027 la Bundesliga porterà soltanto quattro squadre in Champions, proprio come la Serie A.

Italia solo quinta nel Ranking. Premier al top

Delusione invece per la Serie A. A inizio 2026 l’Italia sembrava ancora in corsa per il secondo posto nel Ranking Uefa, ma il rendimento europeo delle squadre italiane è progressivamente calato, favorendo la rimonta di Spagna e Germania. Alla fine l’Italia ha chiuso addirittura dietro anche al Portogallo e dovrà quindi accontentarsi delle classiche quattro squadre nella prossima Champions League. Dopo aver beneficiato del posto extra nella prima edizione del nuovo format, la Serie A dovrà rimandare ogni ambizione alla stagione successiva. La Premier League potrebbe invece ripetere quanto accaduto quest’anno, quando si è presentata in Champions con sei squadre. Oltre alle cinque garantite dal ranking UEFA, infatti, il posto supplementare arrivò grazie al successo del Tottenham in Europa League. Uno scenario che può ripetersi anche nel 2026/2027. Se l’Aston Villa dovesse vincere l’Europa League contro il Friburgo e contemporaneamente chiudere il campionato al sesto posto, l’Inghilterra porterebbe ancora sei squadre nella massima competizione europea.

 

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