Corriere dello Sport.it
sabato 9 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Lazio-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Biancocelesti e nerazzurri si affronteranno cinque giorni prima della finale di Coppa Italia: le possibili scelte di Sarri e Chivu
TagsSerie ALazioInter

Allo Stadio Olimpico andranno in scena le prove generali della finale di Coppa Italia. A cinque giorni dall'ultimo atto della competizione nazionale, Lazio e Inter si affrontano in campionato, in occasione della trentaseiesima giornata. Per i nerazzurri di Chivu si tratta della prima partita dopo la conquista aritmetica dello Scudetto. Una sfida tra tifoserie gemellate, che assisteranno infatti alla partita non allo stadio, bensì assieme a Ponte Milvio.

Lazio-Inter, l'orario

Lazio-Inter è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato per la partita è Rosario Abisso.

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv

Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Lazio-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sarri e Chivu

LAZIO (4-3-3):  Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.  
A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Marusic, Provstgaard, Patric, Tavares, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. 
Indisponibili: Zaccagni, Cataldi, Provedel, Furlanetto. Squalificati: -. Diffidati: Tavares, Taylor, Pedro.  

 

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, L.Martinez. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Dimarco, Cocchi, Barella, Zielinski, Diouf, M.Thuram, Mosconi. 
Indisponibili: Calhanoglu, P.Esposito. Squalificati: -. Diffidati: Akanji.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Allo Stadio Olimpico andranno in scena le prove generali della finale di Coppa Italia. A cinque giorni dall'ultimo atto della competizione nazionale, Lazio e Inter si affrontano in campionato, in occasione della trentaseiesima giornata. Per i nerazzurri di Chivu si tratta della prima partita dopo la conquista aritmetica dello Scudetto. Una sfida tra tifoserie gemellate, che assisteranno infatti alla partita non allo stadio, bensì assieme a Ponte Milvio.

Lazio-Inter, l'orario

Lazio-Inter è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato per la partita è Rosario Abisso.

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv

Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Lazio-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

La corda troppo tirataI tifosi insieme a Ponte Milvio
1
Dove vedere Lazio-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Sarri e Chivu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS