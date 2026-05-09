Dove vedere Lazio-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Inter, l'orario

Lazio-Inter è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato per la partita è Rosario Abisso.

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv

Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Lazio-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.