Dove vedere Lazio-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Allo Stadio Olimpico andranno in scena le prove generali della finale di Coppa Italia. A cinque giorni dall'ultimo atto della competizione nazionale, Lazio e Inter si affrontano in campionato, in occasione della trentaseiesima giornata. Per i nerazzurri di Chivu si tratta della prima partita dopo la conquista aritmetica dello Scudetto. Una sfida tra tifoserie gemellate, che assisteranno infatti alla partita non allo stadio, bensì assieme a Ponte Milvio.
Lazio-Inter, l'orario
Lazio-Inter è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato per la partita è Rosario Abisso.
Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv
Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Lazio-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Chivu
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Marusic, Provstgaard, Patric, Tavares, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia.
Indisponibili: Zaccagni, Cataldi, Provedel, Furlanetto. Squalificati: -. Diffidati: Tavares, Taylor, Pedro.
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, L.Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Dimarco, Cocchi, Barella, Zielinski, Diouf, M.Thuram, Mosconi.
Indisponibili: Calhanoglu, P.Esposito. Squalificati: -. Diffidati: Akanji.
Allo Stadio Olimpico andranno in scena le prove generali della finale di Coppa Italia. A cinque giorni dall'ultimo atto della competizione nazionale, Lazio e Inter si affrontano in campionato, in occasione della trentaseiesima giornata. Per i nerazzurri di Chivu si tratta della prima partita dopo la conquista aritmetica dello Scudetto. Una sfida tra tifoserie gemellate, che assisteranno infatti alla partita non allo stadio, bensì assieme a Ponte Milvio.
Lazio-Inter, l'orario
Lazio-Inter è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro designato per la partita è Rosario Abisso.
Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv
Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Lazio-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.