La Cremonese riapre la lotta salvezza: Lecce a -1, Vardy, Bonazzoli e Okereke stendono il Pisa in nove uomini

Espulso Bozhinov, sblocca Vardy: Cremonese-Pisa 1-0 all'intervallo

Partenza a rilento. Il primo quarto d'ora è soporifero. Al 16' ammonito Bozhinov per fallo su Barbieri: un cartellino che peserà. Vandeputte prova ad alzare i giri del motore della Cremonese, Barbieri riceve dal play belga e serve Bonazzoli ma la difesa del Pisa si salva, seppur con qualche affanno. Al 23' arriva il secondo giallo per Bozhinov: il bulgaro entra in ritardo su Bonazzoli, Ayroldi lo espelle per somma di ammonizioni. Pomeriggio in salita per il fanalino di coda della A e Grassi impegna Semper. La Cremo spinge e al 31' sfonda: Vardy dal limite dell'area di rigore piazza il mancino di prima intenzione vincente. Un sinistro a incrociare imparabile per Semper. Hiljemark prova a ritrovare equilibrio e a scuotere i suoi con un doppio cambio: Léris per Angori e Moreo per Calabresi. Ma è la Cremonese a sfiorare il raddoppio con una tiro splendido di Grassi. Si va al riposo sull'1-0.

Raddoppia Bonazzoli, rosso diretto per Loyola, chiude i conti Okereke: Cremonese-Pisa finisce 3-0

Si riparte e la Cremonese capitalizza la superiorità numerica raddoppiando al 51': Vardy spinge il contropiede, rifinitura di Vandeputte, bel gol di Bonazzoli che supera Semper con un tocco di esterno sinistro. Al 57' è notte fonda per il Pisa: scivolata a tutta velocità di Loyola, Pezzella non si tira indietro andando all'impatto con i tacchetti esposti dell'avversario: rosso, ospiti in nove, Pezzella costretto al cambio con Zerbin ma fuori dal campo sulle sue gambe. Il secondo tempo si traduce in pura accademia. La Cremonese sfiora il 3-0 con Barbieri e lo trova con il subentrato Okereke: servito da Zerbin salta Højholt e buca Semper infilandolo sul palo lontano.

Volata salvezza Serie A, il calendario della Cremonese e quello di Lecce e Cagliari

Si riaccende la volata salvezza. Nelle ultime due giornate sono in programma Udinese-Cremonese e Cremonese-Como. Il Lecce, invece, è atteso a Reggio Emilia dal Sassuolo e poi riceverà la visita del Genoa. Non è ancora fuori dalla lotta anche il Cagliari, che deve conquistare almeno un punto in occasione di Cagliari-Torino o Milan-Cagliari. Il Pisa, invece, saluterà la Serie A sfidando in casa il Napoli e in trasferta la Lazio.