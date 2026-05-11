Furlani fa quadrato: Milan concentrato sull'obiettivo Champions

È stato un week end da dimenticare per il Milan, che dopo aver visto le rivali in campionato vincere le rispettive partite, ha chiuso la domenica cadendo pesantemente in casa contro l'Atalanta e incassando una durissima contestazione da parte del pubblico di San Siro, che ha messo in particolare nel mirino l'ad rossonero Giorgio Furlani. Che però ha reagito subito, decidendo di indire una riunione con i dirigenti.