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lunedì 11 maggio 2026
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Furlani fa quadrato: Milan concentrato sull'obiettivo Champions

Dopo la sconfitta con l'Atalanta e la dura contestazione della tifoseria, l'ad rossonero indice una riunione con i dirigenti per ribadire fiducia e sostegno
2 min
TagsMilanfurlaniChampions League

È stato un week end da dimenticare per il Milan, che dopo aver visto le rivali in campionato vincere le rispettive partite, ha chiuso la domenica cadendo pesantemente in casa contro l'Atalanta e incassando una durissima contestazione da parte del pubblico di San Siro, che ha messo in particolare nel mirino l'ad rossonero Giorgio Furlani. Che però ha reagito subito, decidendo di indire una riunione con i dirigenti.

 

 

Un richiamo alla compattezza per non fallire l'obiettivo Champions

L'intento di Furlani è stato molto chiaro, serrare i ranghi e inviare un messaggio di fiducia, sostegno e compattezza a tutte le componenti del club. Un tentativo di tenere la barra dritta in mezzo alla tempesta per non perdere di vista l'unico obiettivo che conti: la qualificazione alla prossima Champions League. Fare quadrato in vista degli ultimi 180 minuti di campionato, che si sono complicati maledettamente, accendendo la bagarre per il terzo e il quarto posto in classifica.

 

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