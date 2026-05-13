Del Piero preoccupato per Napoli e Milan: "Per la corsa Champions Juve e Roma hanno..."

La corsa per la qualificazione alla Champions League è più aperta che mai. Dal Napoli, al secondo posto con 70 punti, al Como, sesto con 65, sono cinque le squadre coinvolte . "Questa è una bella cosa" ha dichiarato Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport. L'ex capitano della Juventus ha quindi detto la sua: "Guardando gli ultimi risultati, indubbiamente la Juve e la Roma hanno un piglio diverso ".

Del Piero: "Negli ultimi 180 minuti vedremo chi ha lavorato meglio"

Del Piero ha commentato il momento delle squadre coinvolte alla corsa per la Champions League: "Il Como continua a vincere, le battute di arresto del Milan e del Napoli preoccupano rispettivi allenatori e ambienti, ma in un campionato ci sono momenti bui, di abbassamento". Adesso, restano due partite ancora da giocare, con ancora l'incertezza per quanto riguarda la data in cui saranno disputate le partite. "Negli ultimi 180 minuti si definisce chi ha più voglia, chi ha lavorato meglio, chi arriva piu fresco... le variabili che ti portano a vincere sono tante. Alla fine tireremo la somma e vedremo chi è stato piu bravo".

Corsa Champions, il prossimo turno di campionato

Nel trentasettesimo turno di campionato le cinque partite con coinvolte le squadre in lotta per la qualificazione in Champions League saranno giocate in contemporanea. La Roma sfiderà la Lazio nel derby della Capitale, la Juventus ospiterà la Fiorentina, che ha ottenuto la salvezza nella scorsa giornata, il Milan scenderà in campo al "Ferraris" contro il Genoa, il Como in casa se la vedrà con il Parma mentre il Napoli giocherà a Pisa.