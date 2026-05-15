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Maresca arbitra il derby Roma-Lazio: tutte le designazioni arbitrali della 37ª giornata di Serie A

Annunciate le squadre arbitrali per tutte le gare della penultima giornata di campionato
3 min
TagsSerie A

Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, con particolare attenzione alle sfide decisive per la corsa Champions e per la salvezza. Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica alle ore 12 allo stadio Olimpico. Con lui gli assistenti Peretti e Perrotti, il quarto uomo Fabbri e la coppia Di Bello-Abisso al VAR.

I precedenti di Maresca con Roma e Lazio

Sono 25 gli incroci tra il Maresca e la Lazio, la squadra più arbitrata in carriera. Il bilancio è complessivamente positivo, con 12 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Meno numerosi gli incontri della Roma diretti dal fischietto di Napoli: in totale sono 19, divisi in 8 vittorie, 5 pari e 7 sconfitte. Si tratta del primo derby della Capitale per lui.

Serie A, le designazioni arbitrali della penultima giornata

In contemporanea si giocheranno anche gli altri match importanti nella lotta europea: Pisa-Napoli sarà affidata a Fourneau, Genoa-Milan a Sozza, Juventus-Fiorentina a Massa e Como-Parma a Zufferli. Alle 15 andrà invece in scena la festa scudetto dell’Inter a San Siro contro il già retrocesso Verona, gara diretta da Andrea Calzavara. Alle 18 spazio ad Atalanta-Bologna con Perenzoni arbitro.

Le designazioni dei match decisivi per la salvezza

In serata, tutte alle 20.45, le sfide decisive per la permanenza in Serie A: Cagliari-Torino sarà arbitrata da Arena, Sassuolo-Lecce da La Penna e Udinese-Cremonese da Manganiello.

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