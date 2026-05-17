Un Olimpico tutto giallorosso: lo strano derby allo stadio

Roma-Lazio: sarà un Olimpico tutto giallorosso

Lo stadio sarà tutto della Roma, con circa 50.000 tifosi pronti a soffiare alle spalle di Malen e compagni. Ieri, tra l’altro, sono stati venduti anche gli ultimi tagliandi in Tevere Nord, che la Roma ha potuto rimettere sul mercato a seguito della cancellazione delle zone cuscinetto. Si attende una coreografia speciale, che prenderà l’intero perimetro della Curva Sud ma non solo. Ieri, infatti, circolava sui social un messaggio per chi vedrà il derby in Tribuna Tevere: «Romanisti, tutto è pronto per il derby. Oltre alla Curva Sud, quanto preparato coinvolgerà anche la Tribuna Tevere ed è quindi importante, oltre alla mano di tutti, che non vengano sventolate bandiere e accese torce e fumogeni. Il segnale, come al solito, verrà dato quando sventolerà in Curva Sud la bandiera di Antonio De Falchi e del vecchio stemma in Tribuna Tevere. Annientiamoli. Avanti romanisti». Dall’altra parte? Il vuoto totale. La Curva Nord sarà completamente deserta. I laziali hanno acquistato complessivamente solo 1.100 biglietti.

Giro di campo e un omaggio per El Shaarawy

Al triplice fischio, molto probabilmente, andrà in scena un giro di campo da parte dei giocatori e di Gasp. In ogni caso sarà una giornata speciale per El Shaarawy, che ha già annunciato la fine della sua avventura in città dopo dieci anni tramite i social. Forse non sarà l’unico a dire addio alla Roma, ma il saluto al Faraone rimarrà comunque un momento scolpito nella storia.