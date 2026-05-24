Dove vedere Milan-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Milan-Cagliari, a voi. I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno a caccia del successo che significherebbe ritorno in Champions League senza necessità di dover far calcoli o affidamento su eventuali passi falsi, mezzi o pieni, delle dirette concorrenti. I rossoblù di Fabio Pisacane, già salvi, non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vincendo non lascerebbero nulla di intentato per migliorare il sedicesimo posto con cui arrivano alla gara valida per l'ultima giornata di Serie A.
Milan-Cagliari, l'orario
Milan-Cagliari è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di Milano dove i padroni di casa non vincono dal 21 marzo (3-2 al Torino). Risale invece allo scorso 21 gennaio (2-1 a Firenze) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv
Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Milan-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Cagliari anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Allegri e Pisacane
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Athekame, Leao, Pulisic, Fullkrug. Allenatore: Allegri.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Gabbia.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Borrelli, Esposito. A disposizione: Sherri, Ciocci, Ze’ Pedro, Grandu, Rodriguez, Raterink, Sulemana, Mazzitelli, Sulev, Russo, Albarracin, Felici, Belotti, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.
Indisponibili: Idrissi, Pavoletti, Liteta, Folorunsho, Kilicsoy.
Squalificati: -.
Diffidati: Gaetano.
Milan-Cagliari, a voi. I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno a caccia del successo che significherebbe ritorno in Champions League senza necessità di dover far calcoli o affidamento su eventuali passi falsi, mezzi o pieni, delle dirette concorrenti. I rossoblù di Fabio Pisacane, già salvi, non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vincendo non lascerebbero nulla di intentato per migliorare il sedicesimo posto con cui arrivano alla gara valida per l'ultima giornata di Serie A.
Milan-Cagliari, l'orario
Milan-Cagliari è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di Milano dove i padroni di casa non vincono dal 21 marzo (3-2 al Torino). Risale invece allo scorso 21 gennaio (2-1 a Firenze) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv
Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Milan-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Cagliari anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.