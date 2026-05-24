Dove vedere Milan-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Cagliari, l'orario

Milan-Cagliari è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di Milano dove i padroni di casa non vincono dal 21 marzo (3-2 al Torino). Risale invece allo scorso 21 gennaio (2-1 a Firenze) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv

Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Cagliari anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.