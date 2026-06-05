Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nuovo calendario Serie A 2026/2027 diretta presentazione: segui il sorteggio delle partite della prossima stagione LIVE

Al Teatro Regio di Parma su il sipario sul nuovo campionato con tutte le giornate del girone di andata e ritorno: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsSerie ACalendario Serie A 2026/27Calendario Serie A
Aggiorna

Messa alle spalle la stagione da poco conclusa con la vittoria dell'Inter di Chivu, è già tempo di pensare al cammino delle venti squadre protagoniste della Serie A 2026/2027. In occasione del Festival della Serie A, a Parma, al Teatro Regio, oggi viene svelato il nuovo calendario della massima serie del calcio italiano. Al Teatro Regio è tempo di scoprire il programma di tutte le partite del girone di andata e ritorno del prossimo campionato. Segui il sorteggio sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

17:15

Calendario Serie A 2026/2027: tutti i criteri

Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre Fifa. Oggi, venerdì 5 giugno, verrà presentata al Teatro Regio di Parma la nuova stagione della massima serie: tante le novità in vista. I DETTAGLI

17:05

Tutto sul nuovo calendario della Serie A

Nuovo calendario Serie A 2026/2027: criteri, sorteggio, orario e dove vedere la presentazione in tv. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'estrazione del programma di tutte le partite del prossimo campionato italiano. LEGGI TUTTO

17:00

Calendario Serie A 2026/2027, cresce l'attesa

Tutto pronto al Teatro Regio di Parma per il sorteggio del calendario della stagione 2026/2027 del campionato di Serie A: inizio della cerimonia programmato per le 18:30

Teatro Regio - Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Calendario Serie A 26/27, tutte le infoI criteri per il sorteggio del calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS