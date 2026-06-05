Nuovo calendario Serie A 2026/2027 diretta presentazione: segui il sorteggio delle partite della prossima stagione LIVE

Messa alle spalle la stagione da poco conclusa con la vittoria dell'Inter di Chivu, è già tempo di pensare al cammino delle venti squadre protagoniste della Serie A 2026/2027. In occasione del Festival della Serie A, a Parma, al Teatro Regio, oggi viene svelato il nuovo calendario della massima serie del calcio italiano. Al Teatro Regio è tempo di scoprire il programma di tutte le partite del girone di andata e ritorno del prossimo campionato. Segui il sorteggio sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
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Calendario Serie A 2026/2027: tutti i criteri
Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre Fifa. Oggi, venerdì 5 giugno, verrà presentata al Teatro Regio di Parma la nuova stagione della massima serie: tante le novità in vista. I DETTAGLI
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Tutto sul nuovo calendario della Serie A
Nuovo calendario Serie A 2026/2027: criteri, sorteggio, orario e dove vedere la presentazione in tv. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'estrazione del programma di tutte le partite del prossimo campionato italiano. LEGGI TUTTO
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Calendario Serie A 2026/2027, cresce l'attesa
Tutto pronto al Teatro Regio di Parma per il sorteggio del calendario della stagione 2026/2027 del campionato di Serie A: inizio della cerimonia programmato per le 18:30
Teatro Regio - Parma