Nuovo calendario Serie A 2026/2027 diretta presentazione: segui il sorteggio delle partite della prossima stagione LIVE

Messa alle spalle la stagione da poco conclusa con la vittoria dell'Inter di Chivu, è già tempo di pensare al cammino delle venti squadre protagoniste della Serie A 2026/2027. In occasione del Festival della Serie A, a Parma, al Teatro Regio, oggi viene svelato il nuovo calendario della massima serie del calcio italiano. Al Teatro Regio è tempo di scoprire il programma di tutte le partite del girone di andata e ritorno del prossimo campionato. Segui il sorteggio sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.