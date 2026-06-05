Nuovo calendario Serie A 2026/2027: criteri, sorteggio, orario e dove vedere la presentazione in tv
Nemmeno il tempo di finire il campionato, che è gi tempo di pensare al prossimo. Manca infatti ormai pochissimo alla scoperta del calendario della Serie A 2026/27 visto che nelle prossime si scoprirà il programma di tutte le partite della prossima stagione.
Sorteggio calendario Serie A 2026/27: data e orario
Il sorteggio ufficiale del nuovo calendario di Serie A si terrà oggi, venerdì 5 giugno, a Parma. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 all'interno della cornice del Teatro Regio, dove è in corso il Festival della Serie A.
I criteri del sorteggio del calendario della Serie A 2026/27
Il campionato di Serie A 2026/27 prenderà il via nel fine settimana del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà, dopo le canoniche 38 giornate, nel weekend del 29 e 30 maggio 2027.
Calendario asimmetrico
Anche per questa stagione viene confermato il calendario asimmetrico, una formula introdotta nel 2021/22 che prevede un ordine delle partite totalmente differente tra il girone di andata e quello di ritorno. L'unico vincolo rigido di questo sistema è che debbano trascorrere almeno 8 giornate prima che due squadre possano sfidarsi nuovamente.
Alternanza e novità sulla soste nazionali
Come da tradizione, è prevista l'alternanza assoluta tra le gare in casa e in trasferta per i club che condividono lo stesso stadio o la stessa città, ovvero Inter e Milan, Lazio e Roma, e Juventus e Torino. La novità più rilevante riguarda la gestione delle soste per le Nazionali. A partire da questa stagione, infatti, le storiche finestre FIFA di settembre e ottobre verranno accorpate in un unico e più lungo blocco, durante il quale si disputeranno 4 partite internazionali. Di conseguenza, il campionato si fermerà per due domeniche consecutive, precisamente il 27 settembre e il 4 ottobre 2026.
Competizioni europee
Infine, la Lega ha stabilito criteri rigidi per tutelare i club impegnati nelle competizioni europee, evitando scontri diretti troppo logoranti nei periodi in cui i turni di coppa si susseguono senza sosta. Per questo motivo, le squadre iscritte alla Champions League – che per questa stagione sono Inter, Napoli, Roma e Como – non potranno incrociare le formazioni di Europa League (Milan e Juventus) e Conference League (Atalanta) in sei giornate specifiche: la 7ª, la 21ª, la 25ª, la 28ª, la 31ª e la 34ª. Inoltre, questo stesso divieto di scontro diretto sarà valido anche per la 4ª giornata di campionato, ma limitatamente ai soli impegni di Milan e Juventus.
Dove vedere il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27
Sarà possibile seguire il sorteggio del nuovo calendario in diretta televisiva sintonizzandosi su Sky Sport, Mediaset e Sportitalia. Per chi preferisce lo streaming, l'evento verrà trasmesso sulle piattaforme DAZN, NOW e SkyGo, previo abbonamento. Inoltre, la diretta sarà accessibile gratuitamente anche attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A, inclusi il sito web, il canale YouTube e Radio Tv Serie A.
Nemmeno il tempo di finire il campionato, che è gi tempo di pensare al prossimo. Manca infatti ormai pochissimo alla scoperta del calendario della Serie A 2026/27 visto che nelle prossime si scoprirà il programma di tutte le partite della prossima stagione.
Sorteggio calendario Serie A 2026/27: data e orario
Il sorteggio ufficiale del nuovo calendario di Serie A si terrà oggi, venerdì 5 giugno, a Parma. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 all'interno della cornice del Teatro Regio, dove è in corso il Festival della Serie A.