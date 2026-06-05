Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Nuovo calendario Serie A 2026/2027: criteri, sorteggio, orario e dove vedere la presentazione in tv

Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'estrazione del programma di tutte le partite del prossimo campionato italiano
TagsSerie ASorteggio calendario

Nemmeno il tempo di finire il campionato, che è gi tempo di pensare al prossimo. Manca infatti ormai pochissimo alla scoperta del calendario della Serie A 2026/27 visto che nelle prossime si scoprirà il programma di tutte le partite della prossima stagione.

Sorteggio calendario Serie A 2026/27: data e orario

Il sorteggio ufficiale del nuovo calendario di Serie A si terrà oggi, venerdì 5 giugno, a Parma. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 all'interno della cornice del Teatro Regio, dove è in corso il Festival della Serie A.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

I criteri del sorteggio del calendario della Serie A 2026/27

Il campionato di Serie A 2026/27 prenderà il via nel fine settimana del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà, dopo le canoniche 38 giornate, nel weekend del 29 e 30 maggio 2027.

Calendario asimmetrico

Anche per questa stagione viene confermato il calendario asimmetrico, una formula introdotta nel 2021/22 che prevede un ordine delle partite totalmente differente tra il girone di andata e quello di ritorno. L'unico vincolo rigido di questo sistema è che debbano trascorrere almeno 8 giornate prima che due squadre possano sfidarsi nuovamente.

Alternanza e novità sulla soste nazionali

Come da tradizione, è prevista l'alternanza assoluta tra le gare in casa e in trasferta per i club che condividono lo stesso stadio o la stessa città, ovvero Inter e Milan, Lazio e Roma, e Juventus e Torino. La novità più rilevante riguarda la gestione delle soste per le Nazionali. A partire da questa stagione, infatti, le storiche finestre FIFA di settembre e ottobre verranno accorpate in un unico e più lungo blocco, durante il quale si disputeranno 4 partite internazionali. Di conseguenza, il campionato si fermerà per due domeniche consecutive, precisamente il 27 settembre e il 4 ottobre 2026.

Competizioni europee

Infine, la Lega ha stabilito criteri rigidi per tutelare i club impegnati nelle competizioni europee, evitando scontri diretti troppo logoranti nei periodi in cui i turni di coppa si susseguono senza sosta. Per questo motivo, le squadre iscritte alla Champions League – che per questa stagione sono Inter, Napoli, Roma e Como – non potranno incrociare le formazioni di Europa League (Milan e Juventus) e Conference League (Atalanta) in sei giornate specifiche: la 7ª, la 21ª, la 25ª, la 28ª, la 31ª e la 34ª. Inoltre, questo stesso divieto di scontro diretto sarà valido anche per la 4ª giornata di campionato, ma limitatamente ai soli impegni di Milan e Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27

Sarà possibile seguire il sorteggio del nuovo calendario in diretta televisiva sintonizzandosi su Sky Sport, Mediaset e Sportitalia. Per chi preferisce lo streaming, l'evento verrà trasmesso sulle piattaforme DAZN, NOW e SkyGo, previo abbonamento. Inoltre, la diretta sarà accessibile gratuitamente anche attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A, inclusi il sito web, il canale YouTube e Radio Tv Serie A.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Nemmeno il tempo di finire il campionato, che è gi tempo di pensare al prossimo. Manca infatti ormai pochissimo alla scoperta del calendario della Serie A 2026/27 visto che nelle prossime si scoprirà il programma di tutte le partite della prossima stagione.

Sorteggio calendario Serie A 2026/27: data e orario

Il sorteggio ufficiale del nuovo calendario di Serie A si terrà oggi, venerdì 5 giugno, a Parma. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 all'interno della cornice del Teatro Regio, dove è in corso il Festival della Serie A.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Il delirio estivo della Serie AGreenwood, priorità alla Roma
1
Nuovo calendario Serie A 2026/2027: criteri, sorteggio, orario e dove vedere la presentazione in tv
2
I criteri del sorteggio del calendario della Serie A 2026/27
3
Dove vedere il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS