Motta-Stankovic: l'abbraccio ricordando i tempi del Triplete all'Inter

Thiago Motta e Dejan Stankovic : dal Triplete con l'Inter nel 2010 all'impegnativa lotta salvezza - da affrontare da allenatori - che coinvolge Bologna e Sampdoria . Ieri felsinei e blucerchiati hanno equamente suddiviso la posta in palio e preso il primo punto sulle due rispettive panchine: l'italo-brasiliano al terzo tentativo dopo i ko contro Empoli e Juventus, "Deki" all'esordio dopo l'esonero di Marco Giampaolo .

Inter e Bologna-Sampdoria: quell'abbraccio tra Thiago Motta e Stankovic al profumo di Triplete

Una sfida, quella al Dall'Ara, i cui istanti prima del fischio d'inizio sono stati un vero e proprio luna-park per i tanti fotografi, che hanno immortalato l'abbraccio affettuoso dei due ex centrocampisti nerazzurri in memoria dei bei vecchi tempi.