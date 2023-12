Thiago Motta: “Voglio bene a Mourinho, ma spero non abbia fortuna con noi”

BOLOGNA - "L'ho detto dall'inizio, i tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere di prepararci come sempre per la prossima partita come stiamo facendo". Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato così in vista del match contro la Roma, nella quale ritroverà una vecchia conoscenza: "Mourinho? E' stato e continua ad essere un grandissimo allenatore: io non credo nella fortuna, lui ha meritato tutto quello che ha ottenuto fino ad adesso. Ha lavorato tantissimo, se vai a vedere la sua storia da piccolo amava il calcio, nonostante non abbia giocato ad alti livelli, per questo la sua carriera è ancora più importante". Per Mourinho Motta ha "Grande rispetto e ammirazione: per sempre gli vorrò bene e gli auguro grande fortuna...tranne per domenica contro di noi", aggiunge sorridendo.