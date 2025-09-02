Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bologna, la lista Uefa per l'Europa League: fuori Dominguez e Immobile

Ecco le scelte di Vincenzo Italiano in vista della Fase Campionato della competizione continentale: c'è Federico Bernardeschi, out il neo arrivato Sulemana
3 min
Una volta andata in archivio la sessione estiva di mercato, il Bologna ha reso nota ufficialmente la lista Uefa per la Fase Campionato dell'Europa League 2025/26. Non sono certo passate inosservate le scelte di Vincenzo Italiano, che ha escluso dall'elenco anche Benjamin Dominguez e l'infortunato Ciro Immobile. C'è, invece, Federico Bernardeschi, che sta gradualmente tornando al top della condizione dopo il problema al ginocchio destro.

Bologna, ecco la lista Uefa per l'Europa League: fuori Immobile e Dominguez

Sono 23 i calciatori inseriti in lista Uefa da Vincenzo Italiano per il nuovo cammino europeo del Bologna, reduce dall'esperienza in Champions League e ora pronto ad affrontare l'edizione 2025/26 dell'Europa League. Esordio a Birmingham il 25 settembre alle ore 21 al "Villa Park", contro l'Aston Villa di Unai Emery, che l'anno scorso riuscì a fermare anche la Juventus di Thiago Motta. Oltre ad Immobile e Dominguez, non parteciperanno alle gare della Fase Campionato anche il neo arrivato Ibrahim Sulemana e un veterano come Lorenzo De Silvestri, escluso anche lo scorso anno.

Ecco la lista UEFA presentata dal Bologna per la nuova edizione dell'Europa League:

Portieri: 1 Skorupski, 13 Ravaglia, 25 Pessina.

Difensori: 2 Holm, 14 Heggem, 16 Casale, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 33 Miranda, 41 Vitik.

Centrocampisti: 4 Pobega, 6 Moro, 8 Freuler, 19 Ferguson, 21 Odgaard, 80 Fabbian.

Attaccanti: 7 Orsolini, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi.

 

 

