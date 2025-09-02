Bologna, la lista Uefa per l'Europa League: fuori Dominguez e Immobile

Una volta andata in archivio la sessione estiva di mercato, il Bologna ha reso nota ufficialmente la lista Uefa per la Fase Campionato dell'Europa League 2025/26. Non sono certo passate inosservate le scelte di Vincenzo Italiano, che ha escluso dall'elenco anche Benjamin Dominguez e l'infortunato Ciro Immobile. C'è, invece, Federico Bernardeschi, che sta gradualmente tornando al top della condizione dopo il problema al ginocchio destro.