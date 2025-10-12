Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Nico Paz strega tutti con l'Argentina: "Ecco cosa mi chiede Scaloni"

Il fantasista del Como protagonista nell'amichevole vinta dalla 'Seleccion' a Miami contro il Venezuela: cos'ha detto
2 min
ROMA - È un momento magico per Nico Paz. Sempre più protagonista in Serie A con il Como di Cesc Fabregas ed elogiato di recente da Francesco Totti, il 21enne fantasista ha stregato tutti anche in patria dopo l'ultima prestazione offerta a Miami con la maglia dell'Argentina.

Nico Paz protagonista con l'Argentina

L'assenza di Messi e l'infortunio del madridista Mastantuono, infatti, hanno convinto il ct Lionel Scaloni a schierarlo titolare nell'amichevole vinta contro il Venezuela. E Nico Paz ha risposto presente sul campo, dove è rimasto per 78' prima di essere sostituito da De Paul. "Era un'occasione importante e ho provato ad approfittarne. Penso di aver disputato una buona partita nella posizione che mi piace, sono contento" ha detto il comasco, come riporta 'Ole', schierato dietro le due punte Lautaro Martinez e Julian Alvarez: "Giocare con loro è molto facile".

Le richieste di Scaloni e le parole su Messi

Nico Paz, che il Real Madrid pare intenzionato a riportare alla base nella prossima stagione ricomprandolo dal Como, ha rivelato poi quali sono state le indicazioni dategli da Scaloni prima della partita vinta dall'Argentina contro il Venezuela: "Mi ha chiesto di essere me stesso, di lasciarmi andare come faccio con il Como e questo mi ha dato molta fiducia nel mio gioco". Parole di venerazione poi per il capitano Lionel Messi: "Con lui è tutto più facile, perché ti risolve la partita con una giocata. Quando c'è si vede la differenza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

