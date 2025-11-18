Fabregas: "Con Conte stavo per svenire dalla fatica. Dybala e Soulé fanno cose pazzesche come Nico Paz"

"Paz è forte, perché tira fuori il colpo dal clindro. Fa cose pazzesche, non ingabbiate . Lui, Dybala, Soulè... ma anche un terzino come Dani Alves. Sono giocatori che fanno un colpo e tu puoi solo applaudire ". Questa l'incoronazione, ai microfoni de La Provincia di Como,di Cesc Fabregas al proprio giocatore.

Fabregas sugli altri allenatori: "Mi piace Italiano per il coraggio. I nostri allenamenti? Intensi"

Fabregas ha evidenziato le peculiarità del proprio lavoro al Como: "Chi viene da squadre italiane si sorprende: "Mister, ma non facciamo corsa?". Noi svogliamo allenamenti brevi ma intensi, per cercare situazioni che si ripetono in partita". D'altronde, "Le mie idee non la cambio mai" ha dichiarato lo stesso, riferito alla sfida con l'amico Pisacane con il Cagliari: "Lo apprezzo molto, ha idee propositive, ma a Como è stato prudente. Ci abbiamo scherzato dopo". Lo spagnolo ha quindi rilasciato un commento riguardo i propri colleghi: "Mi piace molto Italiano per il coraggio, Gasperini per il gioco e la mentalità, Chivu sta facendo molto bene. A Coverciano sono venuti a parlarci tanti allenatori, Di Francesco aveva detto cose interessanti". Da calciatore, nel biennio tra il 2016 e il 2018, al Chelsea Fabregas ha avuto come allenatore Antonio Conte: "Un grande. Mi piace molto: ma che fatica i suoi allenamenti. Alla fine mi dovevo appoggiare su un compagno, perchè stavo svenendo dalla fatica".