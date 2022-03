Vlahovic torna da ex, la Fiorentina: “No ai cori razzisti”

Non sarà una partita come le altre. Almeno per Dusan Vlahovic, che tornerà nello stadio che gli ha dato la possibilità di affacciarsi al calcio dei grandi. In vista della semifinale di andata di Coppa Italia al Franchi, la Fiorentina ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale: “La società ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l'amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”.