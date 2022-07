Jovic ha segnato più gol con la Fiorentina che in 51 gare col Real

FIRENZE - Jovic non si è presentato affatto male ai suoi nuovi tifosi della Fiorentina, segnando un poker nella sua prima uscita stagionale contro il Real Vicenza in amichevole, gara terminata 7-0 per la Viola, e lanciando un messaggio al Real Madrid che non ha mai creduto veramente in lui. L'obiettivo dell'attaccante serbo è quello di trovare riscatto in Italia e l'avvio è decisamente incoraggiante: quattro gol sono già un bottino più grande rispetto alle reti segnate in Spagna con i Blancos in 51 partite. Infatti, con il Real Jovic è andato a segno solo tre volte. Certo, quelli erano gol in partite ufficiali, ma il poker in amichevole con la Fiorentina promette bene anche per la Serie A.