Fiorentina, le pagelle: Duncan di sostanza, Gonzalez non molla mai

Fiorentina, le pagelle

Italiano (all.) 7

In avvio la sua squadra si dimostra incapace di ripartire ma incassato lo svantaggio la reazione è travolgente anche se l’approccio nella ripresa è molle. La vittoria, però, è più che meritata anche in virtù dei cambi.

Terracciano 6

Reattivo su Zappacosta, nulla può sulla conclusione di Koopmeiners che stappa la gara. Rivedibile la copertura del primo palo sul gol di Lookman.

Dodo 5,5

Resta lontano parente della freccia ammirata per buona parte della scorsa stagione. Si addormenta su Lookman in occasione del 2-2

Biraghi (29’ st) 6,5

Dà il suo solito buon apporto anche sulla destra.

Milenkovic 6,5

Subito una buona chiusura su Lookman e, in generale, una gara di sacrificio a rincorrere le sortite nerazzurre.

Martinez Quarta 7

Argina De Ketelaere e quando ha spazio gli viene concesso di salire sulla mediana per impostare. Di classe lo stacco di testa con cui ribalta la gara.

Parisi 6,5

Inizia timido, sbagliando passaggi elementari e perdendosi Koopmeiners in occasione dello 0-1. Cresce però alla distanza e confeziona il quasi-assist per la rete da tre punti di Kouame.

Duncan 6,5

Quando inizia a prendere coraggio è il primo a macinare gioco: splendido l’assist per il 2-1 di Quarta e, in generale, la sostanza che dà alla mediana.

Barak (43’ st) sv

Ritorno in campo dopo un’estate da incubo.

Mandragora 6

Non ha la tecnica di Arthur ma è da una sua punizione che nasce il pari. Per il resto normale amministrazione.

Arthur (19’ st) 6,5

Entra in campo in un momento complesso ma con la sua qualità dà una mano a blindare la vittoria.

Gonzalez 6,5

Ha il merito di volare in cielo e di spizzare la palla che Bonaventura trasforma in gol. Manca due volte il 3-1 in avvio di ripresa ed esce stremato.

Kouame (19’ st) 7,5

Tramuta in oro il gol vittoria spingendo in rete un cioccolatino in area di rigore.

Bonaventura 7

Predica nel deserto ma non sono molti i palloni che riesce a toccare. Il più prezioso, però, lo spinge in gol per la rete del pari. Poi, la solita classe.

Brekalo 6,5

Più utile in fase di ripiegamento, ha difficoltà a far valere le sue leve in attacco. Si fa vedere dalle parti di Carnesecchi con un tiro a giro a 15’ dalla fine e dà una mano a recuperare palloni.

Nzola 5,5

La fisicità di Scalvini lo manda in tilt e lo stadio, dopo alcuni appoggi sbagliati, rumoreggia.

Beltran (29’ st) 6,5

Appena tocca il campo, fa a fette la trequarti della Dea e dà il via al gol del 3-2.