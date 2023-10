Fiorentina, Italiano verso il Ferencvaros: "Bello ritrovare Stankovic"

Come sta Biraghi?

Fra i viola resta in dubbio Biraghi ancora dolorante alla caviglia ("si è allenato in gruppo, se domani sarà risolto il suo problema, sarà della partita. Mi auguro di sì", ha dichiarato Italiano) mentre in porta toccherà a Christensen ("Come abbiamo già fatto in precedenza, domani gioca lui", ha assicurato il tecnico della Fiorentina).

"L'approccio alle gare fa la differenza. In Europa nessuno molla mai"

"Ho chiesto ai ragazzi di approcciarla come nelle ultime gare. Abbiamo l'opportunità di fare punti e quindi dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione, è importante perchè è la prima in casa", ha commentato Italiano che ha proseguito affermando che "In questo mini campionato com'è il girone di Conference, è troppo importante partire bene. Sappiamo che l'approccio alle gare fa la differenza, ricordando che in Europa nessuno molla mai, che tutte hanno sempre tanti tifosi al seguito, ci tengono tutti a fare bella figura, e perciò è fondamentale entrare in campo con la testa giusta".

Cosa ha detto Martinez Quarta?

Anche Martinez Quarta è intervenuto in conferenza stampa. Il difensore argentino si sofferma sul connazionale Nico Gonzalez: "Sappiamo quanto è importante Nico per noi: è un giocatore capace di farti vincere le partite. Mi auguro continui a segnare e, rispetto agli anni scorsi, lo vedo maturato e pronto a trascinare una piazza come Firenze". E un obiettivo di Martinez Quarta è guadagnarsi di nuovo l maglia dell'Argentina: "Tornare in nazionale sarebbe per me una rivincita personale dopo essere rimasto fuori dal Mondiale. Mi auguro di continuare a far bene e tornare in nazionale per far vedere le mie qualità".