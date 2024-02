Pagelle Fiorentina: Ikoné, quanta confusione

Ikoné 4,5 Pronti, via, ha uno sprint interessante sulla fascia destra e anche un’occasione ma il pallone gli va sul destro che usa solo per camminare o per pigiare l’acceleratore. Dopo solo tanta confusione e tentativi velleitari in stile “vecchio” Ikoné.

Bonaventura 5,5

Un acuto, uno: quando mette praticamente Ikoné davanti a Ravaglia con un assist d’esterno. Poi, c’è tanta gente nella sua zona di campo e lui, che non è in un periodo sfolgorante, fa fatica.

Beltran (12’ st) 6

Entra bene, entra con lo spirito giusto, un po’ rifinitore per Belotti e (poi anche Nzola), un po’ per mettersi in proprio. Non ne raccoglie i frutti, però almeno ci prova.

Gonzalez 5

Nervoso subito all’inizio quando Chiffi non gli fischia un paio di quelle che crede punizioni a suo favore, rigore rivisto al Var compreso. Sarà per quello o no, ma esce presto dalla partita.

Nzola (26’ st) 5

Dovrebbe dare peso e incisività all’attacco viola affiancandosi a Belotti. Dovrebbe.

Belotti 5

Non che gli sia richiesto di segnare in tutte le partite, ma il passo indietro rispetto al Frosinone è soprattutto per la scarsa interazione con i compagni a farsi cercare da loro e a cercare loro.