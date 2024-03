Come sta Joe Barone diretta: le sue condizioni. Segui le ultime news LIVE

MILANO - Joe Barone lotta tra la vita e la morte. Ieri il direttore generale della Fiorentina ha accusato un attacco cardiaco mentre era in ritiro con la squadra , in vista della sfida in casa dell’Atalanta, e come recita il comunicato diffuso dalla società viola attualmente è "ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal professor Alberto Zangrillo".

9:46

La Fiorentina rientrata al Viola Park

In nottata la Fiorentina ha fatto rientro al Viola Park dopo ore surreali e difficili. Oggi alcuni giocatori partiranno per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, mentre gli altri rimarranno a Firenze. Previsti due giorni di riposo dagli allenamenti. Le attenzioni sono tutte sulle condizioni di Barone.

9:23

Il messaggio del figlio di Commisso

Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina, ha condiviso sui social un post per il dg: "Prego per la salute di Giuseppe Barone. Spero si riprenda completamente. È un uomo forte ed è amato da tante persone. La famiglia Fiorentina è lì per sostenerlo in tutti i modi possibili. Forza Giuseppe!".

9:16

Al San Raffaele anche Nigro

All'ospedale San Raffaele fin dalle prime luci dell'alba è presente anche Giovanni Nigro, noto costruttore che ha realizzato il Viola Park, amico personale di Joe Barone e da ieri presente a Milano per stare vicino al direttore generale.

8:47

Arrivati a Milano i figli di Barone

In questi minuti sono arrivati all’Ospedale San Raffaele i figli del dg della Fiorentina: Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Da ieri sera al fianco di Joe c’è anche la moglie Camilla.

8:42

Oggi niente assemblea di Lega

Rinviata a venerdì prossimo (22 marzo) l'assemblea della Lega Serie A, prevista in videoconferenza per oggi, dopo il malore che ha colpito il direttore generale della Fiorentina Joe Barone.

8:27

Barone operato, tutta la ricostruzione

Joe Barone poco dopo l’ora di pranzo era nella sua camera d’albergo (al Devero Hotel di Cavenago di Brianza), ha chiamato subito il direttore sportivo Pradè lamentando dei fastidi all’altezza del cuore, oltre al dolore al petto e al respiro affannoso. Il ds in allarme si è rivolto al medico sociale, che al suo arrivo ha trovato Barone già in arresto cardiaco e ha avviato tempestivamente le pratiche adottate in questi casi, prima con l’ossigeno e poi con il defibrillatore. Immediatamente è stata attivata la macchina per il trasporto al San Raffaele di Milano, tramite auto medica e ambulanza.

8:04

A Milano in arrivo i figli di Barone

I quattro figli di Barone (Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella) arriveranno oggi dagli Stati Uniti. Si era parlato anche di un viaggio immediato di Commisso verso l’Italia, ma per ora non è previsto.

7:48

Atalanta-Fiorentina, quando si potrebbe recuperare?

In attesa di notizie positive dall'ospedale si pensa anche al recupero del match rinviato a data da destinarsi. Tante incognite sulla data: le due squadre sono entrambe in corsa in Europa (l'Atalanta in Europa League e la Conference per la Fiorentina) e si sfideranno anche in semifinale di Coppa Italia.

7:30

I giocatori della Fiorentina al fianco di Barone

Già ieri pomeriggio i giocatori della Fiorentina sono arrivati all'Ospedale San Raffaele. Momenti di apprensione in attesa di buone notizie. Barone non lotta da solo. Qui il video dell'arrivo di Barak.

7:24

Barone, il bollettino medico dopo l'operazione

"Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili, Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca". Il dg viola è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico e in giornata verranno diffusi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Milano - Ospedale San Raffaele