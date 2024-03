Quando si recupera Atalanta-Fiorentina: tutte le possibili date

La Lega Serie A riflette sulla data per recuperare Atalanta-Fiorentina . Tante ipotesi possibili, ma è difficile oggi stabilire con certezza il periodo in cui si giocherà la partita rinviata domenica pomeriggio a causa delle condizioni di salute del dg viola, Joe Barone . Le due squadre, infatti, sono impegnate in tre competizioni.

Atalanta-Fiorentina, le ipotesi per il recupero della partita

Atalanta e Fiorentina si affronteranno in semifinale di Coppa Italia il 3 e il 24 aprile. L'11 e 18 aprile, invece, entrambe saranno impegnate in Europa. L'Atalanta contro il Liverpool per i quarti di Europa League e la Fiorentina in Conference League contro il Viktoria Plzen. In caso di eliminazione di entrambe dalle coppe europee, la partita potrebbe essere recuperata già a inizio maggio. Ma se una delle due andasse avanti, magari fino in finale (quella di Europa League è in programma il 22 maggio, quella di Conference il 29 maggio), allora è concreta l'ipotesi che la gara possa disputarsi a giugno, a campionato ormai concluso, e a ridosso degli Europei.