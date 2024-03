Funerale Joe Barone, Commisso assente: cosa è successo

Si sono svolti oggi a New York i funerali del direttore generale della Fiorentina , Joe Barone , prematuramente scomparso una settimana fa in seguito a un improvviso malore . Una folla commossa ha riempito la Chiesa del Sacro Cuore e Santo Stefano, a Brooklyn , per l'ultimo saluto al dirigente, commemorato nei giorni scorsi a Firenze , nella camera ardente allestita all'interno del Viola Park .

Delegazione della Fiorentina a New York, assente Commisso: perché

La salma di Barone è stata poi trasferita a Pozzallo, dove il dirigente era nato il 20 marzo 1966, ed infine negli Stati Uniti. Al fianco della famiglia di Barone nella cerimonia funebre anche tanti amici della comunità italo-americana e una rappresentanza della Fiorentina con i responsabili dell'area aziendale e sportiva Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, il medico sociale Luca Pengue e il centrocampista Giacomo Bonaventura, reduce dalla tournée americana della Nazionale e indisponibile, per squalifica, per la gara con il Milan in programma sabato prossimo al Franchi. Assente il presidente viola Rocco Commisso. affaticato per il lungo viaggio, con una serie di ritardi ma, soprattutto, provato da giorni molto dolorosi. Suo figlio Joseph ne ha fatto le veci.