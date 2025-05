Follia Zaniolo, perde la testa dopo Roma-Fiorentina: espulso dalla panchina

Zaniolo espulso alla fine di Roma-Fiorentina

Partito titolare, è stato tra i più nervosi per i 61 minuti che ha passato in campo, dove non ha brillato, complice anche la montagna di fischi che si prendeva ogni volta che toccava il pallone. Nel primo tempo è stato anche protagonista di una lite con Mancini a suon di colpi proibiti. Nervosismo che è continuato anche dopo la sostituzione: non è mai riuscito a restare seduto in panchina. Dopo il triplice fischio e la vittoria della sua ex squadra, Zaniolo è andato a protestare animosamente contro il direttore di gara Chiffi. L'arbitro ha deciso di espellerlo e dunque salterà la prossima sfida della Fiorentina in trasferta contro il Venezia.