Gudmundsson shock, dopo il rigore decisivo trova la casa svaligiata: "Offro una ricompensa"

Pessimo rientro a casa per Albert Gudmundsson , che su Instagram ha raccontato: “La mia casa è stata svaligiata ieri e diversi oggetti di valore sono stati rubati, inclusi alcuni importanti effetti personali" . L'attaccante della Fiorentina si è accorto soltanto oggi del furto subito, dato che i giocatori del club viola sono andata in ritiro al Viola Park dopo il successo per 2-1 sui polacchi del Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League , per recuperare energie fisiche e mentali e ritrovarsi direttamente al centro sportivo per l'allenamento di oggi.

Gudmundsson non si rassegna: "Ricompensa per informazione che portino al recupero degli oggetti rubati"

Dalla gioia per il calcio di rigore decisivo trasformato al 93' allo sconforto per la brutta disavventura. Gudmundsson, però, non si rassegna: "Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, per favore contatti me o la polizia. Sarà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati". I ladri hanno potuto sfruttare la certezza che Gudmundsson non avrebbe fatto rientro nella sua abitazione essendo impegnato in campo allo stadio Franchi per la sfida di Conference League. Non un inedito, purtroppo, nel mondo del calcio, che ha visto spesso la vita personale dei propri protagonisti intrecciarsi con simili vicende di cronaca.

I numeri di Gudmundsson con la Fiorentina in questa stagione

Nella stagione in corso il ventottenne attaccante islandese ha collezionato 24 presenze, realizzato 4 gol e offerto 3 assist in Serie A mentre in Conference League il suo contributo è stato di un assist e 3 gol realizzati, l'ultimo in ordine cronologico quello di ieri sera contro il Rakow, in 7 partite disputate. A completare il bilancio stagionale di Gudmundsson anche una presenza in Coppa Italia. Uno score da provare a rimpinguare nel finale di stagione per trascinare la Fiorentina alla salvezza e il più in avanti possibile in Conference League.

Il bilancio di Gudmundsson alla Fiorentina

Arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2024, dal Genoa, Gudmundsson ha finora totalizzato 67 presenze, messo a segno 16 gol e servito 7 assist con la maglia della Viola ed è legato alla società toscana fino al 30 giugno 2029. Un bilancio che ora passa in secondo piano. Non resta che capire se ci saranno aggiornamenti in merito alla vicenda che lo ha, suo malgrado, interessato. Per ora resta un post amarissimo, con Gudmundsson seduto a terra sul selciato e un agente di polizia che osserva la porta della sua abitazione rimasta danneggiata durante l'effrazione.