Vanoli incontenibile dopo Fiorentina-Inter, lo sfogo in conferenza: "Basta, fammi godere per una volta!"

" Non ti rispondo! Basta con 'sti cambi, basta". Giunto in conferenza stampa al termine del pareggio contro l'Inter Paolo Vanoli , allenatore della Fiorentina , si è lasciato andare a uno sfogo diretto nei confronti di un giornalista il quale aveva fatto una domanda circa la gestione dei cambi nel corso dei minuti finali della partita pareggiata al "Franchi" per 1-1 . Nello specifico, Vanoli ha inserito all'inizio del recupero Fabbian e Comuzzo al posto di Gudmundsson e Fagioli.

Lo sfogo di Vanoli: "Adesso me le tirate fuori!"

"E non va bene qusto, e non va bene l'altro. Ma fammi godere una partita! Fammi godere una volta. Fai godere sti ragazzi! Digli "Bravi, questa è la strada". Perché adesso me le tirate fuori!". Questo lo sfogo al quale si è lasciato andare Vanoli, visibilmente scocciato avendo sentito l'inizio della domanda. "Neanche la soddisfazione di adnare una volta sereno con i complimenti. Ogni tanto arrivateci. Basta con 'sti cambi". In conclusione l'allenatore, rivolgendosi al giornalista, ha chiesto più volte: "L'Inter in classifica come è?".

Terzo risultato utile consecutivo per la Fiorentina

Dopo essere andata in svantaggio dopo quaranta secondi a causa di un gol di Pio Esposito, la Fiorentina nel secondo tempo ha trovato la rete del pareggio grazie a Cher Ndour. Questo punto rappresenta il terzo risultato utile consecutivo in campionato per la Fiorentina, adesso al sedicesimo posto in classifica con 29 punti. In settimana i viola hanno conquistato anche la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, dove sfideranno il Crystal Palace.