La bellissima frase di De Rossi sul figlio strega San Siro: "Lui suona la batteria e...". Poi parla della Roma

Dopo la sconfitta contro l'Inter , Daniele De Rossi era, per quanto possibile, sereno. Troppo divario tra le due squadre, nonostante il Genoa ci abbia provato fino alla fine. Dopo aver parlato alle tv , De Rossi ha stregato la sala stampa di San Siro parlando, anche, di suo figlio. La domanda, che si riferiva alla conferenza della vigilia , era la seguente: " Come ha reagito la squadra allo stimolo di non rassegnarsi alla mediocrità? ". De Rossi ha fatto un discorso molto approfondito: "Il discorso della mediocrità, secondo me, è un discorso di vita, di calcio. Se non so o non riesco a fare una cosa, ci provo. Mio figlio (Noah, 9 anni) suona la batteria: all’inizio non ci riusciva, gli ho detto “prova, allenati, fai lezione”. La volta dopo suonava meglio. La vita si migliora, nella vita si prova. Fini sci la partita e dici la frase che dico sempre a tutti: “se l’avversario sarà più bravo di noi, gli stringeremo la mano”. Una frase usata e abusata. Non parto, però, con l’idea di perdere perché è come crearsi un alibi e crearlo ai nostri tifosi".

Genoa-Roma, cosa ha detto De Rossi

A De Rossi è stato poi chiesto, inevitabilmente, della partita contro la Roma della settimana prossima. Daniele ha elegantemente "glissato", facendo un discorso più generale: "La prossima partita è una partita importante, difficile, e in casa ho la sensazione che siamo capaci di fare tante cose fatte bene. Anche fuori casa, ma in casa l’atmosfera che si è respirata nelle ultime partite in casa mi fa pensare che veramente avremo qualcuno che ci darà una mano decisiva per colmare il gap che c’è tra noi e queste squadre che sono tra le più forti del campionato. Avremo una settimana per prepararci e ci faremo trovare pronti come è successo quasi sempre, tranne la partita di andare proprio con la Roma. Se i miei giocatori hanno qualcosa in più rispetto a quelli di altre concorrenti per la salvezza? Lo spero. È molto lunga la strada, siamo ancora tutti molto vicini". E allora si torna al discorso di partita: crescere. E non rassegnarsi.