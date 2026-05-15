De Rossi prima di Genoa-Milan: "Giocheremo seriamente. Mi fa schifo quando le ultime partite..."

GENOVA - "Come si prepara la partita? Si prepara l’ultima partita davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato tante soddisfazioni. Dobbiamo salutarci con la voglia di aver fatto una grande gara". Così l' allenatore del Genoa , Daniele De Rossi , presenta in conferenza stampa il match del ' Ferraris ' contro il Milan di Massimiliano Allegri , in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League . Dal centro sportivo 'Gianluca Signorini' di Pegli , l'allenatore rossoblù non vuole però parlare del suo futuro: "Non è oggettivo che tante squadre mi hanno cercato perché non è vero, non è poi che non parlo di futuro. Penso - aggiunge - sia rispettoso per il Genoa però parlarne una volta e poi non continuare su questa cosa sempre. A me non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualcosa volta a dirvi quale bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa ".

De Rossi e il duro commento: "Ho preparato la partita con un po' di fastidio..."

Il tecnico del Grifone ha spiegato poi le difficoltà nel preparare una partita di cui si conoscono, solo all'ultimo, data e orario, in riferimento al caos degli ultimi giorni sulla contemporaneità delle partite chiave per la lotta Champions, tra cui il derby Roma-Lazio: "Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione", ammette De Rossi. "Grazie a dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. E’ stato un fastidio condiviso con i nostri avversarie e le altre squadre coinvolte".

"C'è una cosa che mi fa e faceva schifo..."

De Rossi ci tiene poi a sottolineare un aspetto: "Non dobbiamo riscattare la partita di andata. Io faccio solo il mio lavoro. Se all’ultima di campionato ci sarà Genoa-Roma lo devo affrontare con la stessa voglia di vincere", afferma. "Vengo da un calcio quando ero giovane dove - spiega - le ultime partite sapevi come finivano, le tue e quelle delle altre e a me faceva schifo sia quando ero giovane e mi fa schifo tutt'ora. Dobbiamo fare una partita seria, è giusto così. Penso che il calcio italiano possa migliorare anche in base a questo atteggiamento ma devo dire che negli ultimi anni ci sono stati passi avanti in questo senso".

De Rossi e la crescita del Genoa: "Abbiamo fatto delle ottime partite"

"Quanto siamo cresciuti dalla partita d'andata a San Siro? La squadra è cresciuta perché i risultati danno quelle piccole conferme, penso sia cresciuto anche l’umore", spiega ancora De Rossi. "Abbiamo fermato l’emorragia di sconfitte a San Siro, poi nella partita c'è stata una montagna russa di emozioni ma dopo l’occasione con Fofana abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Poi c’è il valore dell'avversario e dello stadio, Noi siamo cresciuti nella misura dove volevamo crescere. Siamo stati più dominanti dal punto di vista del palleggio e abbiamo fatto delle partite ottime". Sui singoli: "Non penso convochermo Norton-Cuffy. Ostigard ieri si è fermato per un fastidio che non dovrebbe essere grave. Vasquez? Sta tirando la carretta".