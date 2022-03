Onana tradisce l'Ajax: papera in uscita, Lancieri fuori dalla Champions

A condannare la squadra di ten Hag è stata una papera di André Onana . Il portiere camerunese, che al termine della stagione si trasferirà a parametro zero all’ Inter , è stato infatti autore dell’errore decisivo uscendo a vuoto al 32’ del secondo tempo sul calcio d’angolo battuto da Grimaldo e favorendo il colpo di testa di Nunez. Una beffa atroce per l’Ajax, che aveva vinto le sei partite della fase a gironi e che anche contro il Benfica aveva dominato nel primo tempo, senza però riuscire a concretizzare la superiorità in termini di gioco.

Dall'Atalanta al Benfica: Onana ancora sconfitto in Champions

Per Onana il ritorno da titolare in Champions League in casa dopo quasi 15 mesi non poteva essere più amaro. Complice la squalifica di nove mesi per doping e le successive scelte tecniche di ten Hag, infatti, il portiere camerunese non giocava una partita europea davanti ai propri tifosi dal 9 dicembre 2020 contro l’Atalanta, gara conclusasi beffardamente con lo stesso punteggio di quella contro il Benfica.

Onana, l'inizio di 2022 è da incubo

Tornato titolare a causa dei contemporanei infortuni degli altri portieri della rosa, Gorter, Pasveer e Stekelenburg, Onana sembra quindi pagare la lunga assenza dai campi che gli ha tolto sicurezze e brillantezza. Basti pensare che i Lancieri avevano subito solo sei gol nella prima parte della stagione, gli stessi che Onana ha incassato nelle tre partite di campionato disputate, contro Go Ahead Eagles, Rkc Waalwijk e Cambuur. I tifosi dell’Inter hanno sottolineato sui social la serataccia del proprio futuro portiere, atteso nella prossima stagione a giocarsi la maglia da titolare con Samir Handanovic.