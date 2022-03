D'Ambrosio: "Ci manca cattiveria. Scudetto? Ci crederemo fino alla fine"

L’ Inter non va oltre il pareggio contro la Fiorentina a conferma del momento di appannamento che i nerazzurri stanno vivendo da ormai diverse settimane. Il botta e risposta in avvio di ripresa tra Torreira e Dumfries non ha accontentato Simone Inzaghi e impedirà ai nerazzurri di vivere una sosta serena, che precederà la super-sfida contro la Juventus , immediata inseguitrice dell’Inter in classifica.

Se al termine del match il tecnico piacentino ha espresso tutto il proprio rammarico per un altro primo tempo giocato sottoritmo, come avvenuto in diverse delle ultime partite, e chiuso in svantaggio e sulla falsa riga di Inzaghi hanno parlato nel post-gara il bomber di giornata per l' Inter , Denzel Dumfries , autore del quarto gol in Serie A, e Danilo D’Ambrosio, scelto per sostituire l’infortunato De Vrij dopo che a Torino Inzaghi aveva puntato su Ranocchia.

Inter inceppata, D'Ambrosio: "Per vincere serve più determinazione"

D'Ambrosio ai microfoni di 'Dazn' si è soffermato su ciò che sta mancando alla squadra, non dal punto di vista tecnico: “Noi vogliamo vincere sempre a prescindere da quanto fanno le altre. Abbiamo provato a vincere in ogni modo, abbiamo avuto occasioni. L’impegno è stato massimo da parte di tutti, chi gioca dall’inizio e di subentra. Sappiamo come ci alleniamo e come ci impegniamo in settimana, ma ci è mancato un pizzico di determinazione e di cattiveria. Daremo il 100% fino alla fine”.

Dumfries avverte l'Inter: "Contro la Juve servirà di più"

Dumfries è invece già concentrato sulla gara contro la Juventus: "Sono contento per il gol, Perisic ha fatto un gran cross, ma è una gioia a metà perché non abbiamo vinto. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ma come ci è accaduto spesso nelle ultime partite non siamo riusciti a concretizzare. Ci è mancato solo il gol e il problema è di tutta la squadra, non solo degli attaccanti. Dopo la sosta affronteremo la Juventus e dovremo tornare a giocare sui nostri livelli, come non ci riesce da tempo”-