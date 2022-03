Calhanoglu tra Turchia e Inter: "Vogliamo tornare in testa"

Il corollario della sconfitta subita contro il Portogallo , costatoa alla Turchia il mancato accesso alla finale playoff di qualificazione al Mondiale 2022, è stato il ritiro immediato dalla nazionale deciso dal capitano Burak Yilmaz , amareggiato per il rigore sbagliato nei minuti conclusivi della gara di Oporto, sul punteggio di 2-1 per i lusitani.

L’attaccante del Lille non sarà quindi a disposizione del ct Kuntz già per l’amichevole di Konya contro l’ Italia , gara nella quale inizierà il nuovo ciclo della Turchia che vedrà Hakan Calhanoglu con la fascia da capitano al braccio. Il fantasista dell’Inter, nato in Germania, gioca in Nazionale dal 2016, ma non ha mai preso parte ad una fase finale di un Mondiale, disputando con la Turchia solo due Europei.

"Spero di essere all'altezza del nuovo ruolo"

Calhanoglu ha parlato con orgoglio del proprio nuovo ruolo alla vigilia della gara contro l'Italia: "Sono consapevole della responsabilità del nuovo ruolo che avrò. Indosso questa maglia dal 2015, d’ora in poi porterò la fascia con orgoglio, spero di essere all’altezza della responsabilità. Abbiamo cercato di rincuorare Burak, ma nessuno può capire cosa stia provando realmente”.

Calhanoglu carica l'Inter: "Milan primo? Abbiamo una partita in meno"

Dopo la gara contro gi Azzurri l'ex milanista tornerà a pensare all'Inter e alla volata finale per lo scudetto. Calhanoglu è già concentrato sulla partitissima contro la Juventus e manda un messaggio al Milan...: "Quando torno in Italia dovrò concentrarmi sull'Inter e sul campionato: appena tornerò giocheremo contro la Juventus. Il Milan è in testa alla classifica, ma noi abbiamo una partita in meno. Spero che al rientro riusciremo a tornare in testa".