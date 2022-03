Inter, De Vrij ancora a parte: l'olandese verso la panchina a Torino

Terzultimo allenamento della settimana in casa Inter in vista della super sfida di domenica sera in casa della Juventus. Come previsto neppure giovedì Simone Inzaghi ha potuto lavorare con il gruppo al completo, visto che tra i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali devono ancora rientrare ad Appiano Gentile Alexis Sanchez ed Arturo Vidal, attesi nella giornata di venerdì.

Inter, Sanchez e Vidal rientreranno solo venerdì Con ogni probabilità comunque i due cileni, reduci dalla delusione della mancata qualificazione del Cile a Qatar 2022, non sarebbero partiti titolari all’”Allianz Stadium”, al pari degli altri sudamericani, Joaquin Correa e Matias Vecino, che hanno partecipato regolarmente all’allenamento di giovedì. L’uruguaiano ha smaltito il Coronavirus e sarà a disposizione di Inzaghi per la panchina alla pari del 'Tucu'.

De Vrij verso la panchina contro la Juventus Quanto ai probabili titolari, neppure il quarto giorno della settimana ha fatto chiarezza sulle condizioni di Stefan De Vrij. L’olandese ha svolto ancora lavoro personalizzato e a questo punto venerdì sarà la giornata decisiva per capire se l’ex Lazio sarà a disposizione per Torino: improbabile comunque che Inzaghi scelga di mandarlo in campo dall’inizio, con D’Ambrosio favorito per completare la difesa con Skriniar e Bastoni.