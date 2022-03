Inter, Vidal si sente già al Flamengo: cori e striscioni, lui ringrazia

Cori, striscioni e applausi: nonostante la secca sconfitta del Cile contro il Brasile al Maracanà, Arturo Vidal è stato tra i giocatori più osannati in campo. I tifosi del Flamengo , club padrone di casa, hanno esposto diversi cartelli in tribuna in supporto del centrocampista dell' Inter , accostato da mesi alla società brasiliana: il giocatore nerazzurro ha apprezzato e ha poi ringraziato a fine gara.

Vidal, i tifosi del Flamengo: "Vieni qui, sarai felice"

"Vidal, vieni al Flamengo", "Vidal, vieni qui, sarai felice", sono solo alcuni degli striscioni che i tifosi rubro-negro hanno mostrato a margine del match tra i verdeoro e la Roja. Alcune settimane fa, Vidal in una controversa intervista a TNT Sports aveva rivelato il suo sogno di vestire la maglia del Flamengo, ed era stato successivamente multato dalla società nerazzurra.

Vidal ringrazia i tifosi del Flamengo

Dopo il match, il giocatore ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto: "Il risultato è stato pessimo per noi, ma ho sentito il sostegno e ho visto molti striscioni per me. Grazie per l'affetto, la gente si è comportata molto bene oggi", ha detto ai cronisti in zona mista. Secondo diverse indiscrezioni, Vidal si svincolerà dal club nerazzurro al termine della stagione.