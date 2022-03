Juve-Inter: De Vrij verso il forfeit, ottimismo per Brozovic

Meno tre. In casa Inter il conto alla rovescia per la partissima contro la Juventus si assottiglia. Di giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium ne mancano in realtà ancora cinque, mentre il tre di cui sopra è riferito al numero dei nazionali impegnati negli ultimi giorni con le rispettive selezioni che devono ancora fare rientro ad Appiano Gentile.

Inter al lavoro verso la Juve quasi al completo La giornata di mercoledì ha visto il gruppo di Simone Inzaghi svolgere il secondo allenamento della settimana in preparazione al Derby d’Italia. Regolarmente presenti i giocatori rientrati dalle nazionali europee, a cominciare dagli italiani Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, quest’ultimo non impiegato da Roberto Mancini nell’amichevole contro la Turchia (Bastoni ha invece giocato i 15 minuti finali al posto di Chiellini) e da Hakan Calhanoglu, che contro gli Azzurri ha invece giocato con tanto di fascia di capitano al braccio, onore avuto anche da Milan Skriniar nella Slovacchia impegnata contro la Finlandia.

Inter, Inzaghi aspetta i nazionali sudamericani Già tornati in Italia anche Denzel Dumfries, autore di un assist per Bergwijn nell’1-1 tra Olanda e Germania, Ivan Perisic, in campo nel 2-1 della Croazia sulla Bulgaria, ed Edin Dzeko, autore della rete con cui la Bosnia ha sconfitto 1-0 il Lussemburgo. Giovedì sera invece si rivedranno Joaquin Correa, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, questi ultimi due delusi per il mancato approdo del Cile al playoff intercontinentale per Qatar 2022. Insomma, il primo allenamento al completo in casa Inter si svolgerà solo venerdì, a 48 ore dalla gara contro la Juventus, e per quel giorno Inzaghi confida di vedere correre con i compagni anche Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, che anche nella giornata di giovedì hanno svolto lavoro differenziato.