Inter, parte il ciclo di ferro: contro lo Spezia scocca l'ora di Gosens

A La Spezia per il tris. L’ Inter ha completato la settimana, corta, di allenamenti ed è partita alla volta del Golfo dei Poeti, dove venerdì alle ore 19 i campioni d’Italia apriranno il 33° turno di Serie A sul campo degli Aquilotti del grande ex Thiago Motta .

Al “Picco” la squadra di Simone Inzaghi andrà alla caccia appunto della terza vittoria consecutiva in campionato, striscia che non si registra da tre mesi : ad interrompere la serie di otto successi di fila, la migliore di tutta la stagione nerazzurra, era stato lo 0-0 del 16 gennaio in casa dell’Atalanta, che aprì il momento più difficile di tutta l’annata dell’ Inter , capace di vincere solo una delle cinque gare successive al match chiuso senza reti al Gewiss Stadium.

Spezia-Inter, Inzaghi pensa al turnover

I segnali raccolti da Inzaghi contro Juventus e soprattutto Verona sono stati confortanti, ma dovranno essere confermati nei prossimi 12 giorni, che promettono di essere quelli decisivi per il finale di stagione della squadra e durante i quali l’Inter scenderà in campo quattro volte: dopo lo Spezia, infatti, sarà la volta della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan il 19 aprile, della sfida casalinga contro la Roma di domenica 24 e infine del recupero di Bologna di tre giorni più tardi.

Darmian-Gosens, al "Picco" fasce nuove per l'Inter

Un ciclo di ferro, l’ultimo dell’anno, dove non saranno concessi margini di errore, per questo contro lo Spezia Inzaghi sembra orientato ad apportare qualche modifica alla formazione nell’ottica di un turnover moderato. A partire dalla panchina tra i titolari dovrebbero essere Denzel Dumfries, Ivan Perisic e Edin Dzeko, oltre a Stefan De Vrij, ancora non al meglio della condizione dopo 40 giorni di assenza. Sarà ancora D’Ambrosio a prendere il posto dell’olandese in difesa, reparto nel quale Dimarco potrebbe spuntarla ancora su Bastoni dopo la buona prova contro il Verona. Sulle fasce invece dovrebbe sfrecciare la coppia Darmian-Gosens, con il tedesco pronto al sospirato debutto da titolare con l’Inter: l’ultima gara dell’ex atalantino dal primo minuto risale al 25 settembre 2021, proprio contro l'Inter. In attacco infine Lautaro rientrerà dalla squalifica e dovrebbe comporre una coppia tutta argentina con Joaquin Correa, con Dzeko a riposo in vista del derby.