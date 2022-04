Inter, ufficiale il riscatto di Gosens: l'Atalanta svela le cifre

Robin Gosens è un giocatore dell’Inter. No, non si tratta di una notizia vecchia di tre mesi, quando i campioni d’Italia chiusero il mercato di gennaio 2022 con l’acquisto a sorpresa dell’esterno tedesco dell’Atalanta. L’affare, infatti, portato a termine a fine gennaio con la formula del prestito, si è trasformato in acquisto a titolo definitivo da parte dell’Inter. A darne notizia è stata direttamente l’Atalanta.

Atalanta, ufficiale il passaggio di Gosens a titolo definitivo all'Inter Nella serata di martedì 12 aprile il club bergamasco ha reso pubblico il proprio bilancio 2021 e tra le operazioni in esso contenute c’è anche quella dell’addio definitivo di Gosens alla Dea dopo quattro stagioni e mezzo ricche di soddisfazioni. L’ex Heracles era approdato alla corte di Inzaghi in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni che, come emerso dal documento diffuso dall’Atalanta, si sono già verificate.

Gosens-Inter, l'Atalanta incassa 15 milioni per la cessione a titolo definitivo Nelle casse dell’Atalanta entrano quindi 15 milioni, mentre gli altri 10 dell’operazione pattuita tra le due società in data gennaio sono legate a bonus, determinati a scattare eventualmente al termine della stagione e legati al rendimento del giocatore e della stessa Inter. Gosens non è finora riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare nell’Inter, complice una condizione fisica da ritrovare dopo i due gravi infortuni muscolari subiti a settembre e a novembre che hanno condizionato la sua ultima stagione all’Atalanta e pure l’approccio alla realtà interista.