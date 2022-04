Inter, in Coppa Italia tornano i titolari: e Inzaghi annulla il ritiro pre partita

Vigilia di Coppa Italia tra l’attesa per il primo sold out a San Siro e anticipazioni di mercato in casa Inter. Se infatti durante la conferenza stampa di vigilia della semifinale di ritorno contro il Milan Simone Inzaghi si è già proiettato sul mercato della prossima estate, pronosticando l’arrivo di un vice Brozovic, la realtà impone ai campioni d’Italia di stare concentrati sui prossimi impegni e in particolare su una settimana che si preannuncia cruciale sui due fronti rimasti.

Inter tra Coppa e campionato: Inzaghi allenta la pressione In otto giorni infatti l’Inter si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia e un bel pezzo di scudetto con le sfide contro la Roma dell’ex Mourinho e il recupero contro il Bologna. Anche per questo il tecnico piacentino ha scelto un approccio “easy” al quarto derby stagionale. Come riportato da SportMediaset infatti Inzaghi ha deciso di concedere alla squadra la serata libera alla vigilia della gara dalla quale uscirà il nome della prima finalista di Coppa Italia. Niente ritiro pre partita, quindi, approfittando della giornata festiva di Pasquetta e giocatori a casa con le rispettive famiglie per allentare la tensione, con ritrovo previsto per la mattina di venerdì.

L'Inter e il pericolo dei gol "in trasferta" Dopo lo 0-0 dell’andata in casa del Milan i rossoneri potranno contare sul teorico vantaggio di due risultati su tre, dal momento che per l’ultima volta nella storia della competizione sarà in vigore la regola del valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno. I tempi supplementari saranno quindi possibili solo in caso di 0-0 al 90’, uno scenario che entrambe le squadre vivono con preoccupazione in vista dei rispettivi impegni di campionato, ma da non escludere considerando che il Milan viene da sei clean sheets consecutivi, serie iniziata proprio nella semifinale di andata.