Inter, il 3-0 al Milan regala la 14esima finale di Coppa Italia

L' Inter , grazie al 3-0 al Milan , accede per la 14esima volta alla finale di Coppa Italia , quest'anno sponsorizzata Frecciarossa. Si gioca l'11 maggio a Roma. Solo Juve (20 finali) e Roma (17) hanno fatto meglio dei nerazzurri. L'ultima volta dell'Inter in finale risale alla stagione 2010-2011, quando il Palermo venne battuto 3-1 dalla squadra che l'anno prima aveva fatto il triplete.

Inter, prima finale di Coppa Italia nel 1939

E' datata 1939 la prima finale di Coppa Italia per l'Inter, all'epoca Ambrosiana. Avversario il Novara, che venne battuto 2-1. Bisognerà attendere il 1959 per rivedere i nerazzurri all'ultimo atto: questa volta fu una sonora sconfitta per 4-1 con la Juve. Ancora con i bianconeri, nel 1965, ko per 1-0 dei nerazzurri. Tra il 77 e il 78 l'Inter gioca due finali di Coppa Italia, la prima persa 2-0 con il Milan, la seconda vinta 2-1 con il Napoli. Dal 1982 la finale si gioca su doppio confronto: contro il Torino vince l'Inter (1-0 e 1-1). Altra assenza lunga: nel 2000 avversario è la Lazio, che la spunta (2-1 e 0-0). Nei primi del 2000 è sempre la Roma l'avversaria della finale: 2005 (l'Inter vince 2-0 e 1-0), nel 2006 (vince l'Inter: 1-1 e 3-1), nel 2007 (6-2 per la Roma, 2-1 per l'Inter), nel 2008 (si torna alla finale unica, Roma-Inter 2-1) e nel 2010 (Inter-Roma 1-0). Come detto, poi c'è il successo sul Palermo.

Inter, Lautaro in gol nella quarta competizione stagionale

Con la doppietta al Milan, Lautaro è arrivato a 19 gol stagionali. Come Alexis Sanchez, è andato a segno nella quarta competizione stagionale. Contro i rossoneri, l'argentino è a 5 reti segnate, nessuno dal suo esordio nel 2018-2019 ha segnato così tanto nel derby. È la seconda doppietta in un derby per il Toro (la precedente il 21 febbraio 2021, ancora in un 3-0). Lautaro è il quarto giocatore dell'Inter a segnare due doppiette nella stracittadina dal 1929/30. Prima di lui Serantoni (29-30 e 30-31), Meazza (31-32 e 33-34); Nyers (48-49 e 49-50). Il primo gol dell'argentino è arrivato dopo 181 secondi, meglio solo Vecino in un derby (il 17 marzo 2019 dopo 2'31”) su assist di Lautaro.