Coppa Italia, Inter-Milan nella storia: record d'incasso di tutti i tempi

Coppa Italia, battuto il record d'incasso della Finale 2016

Il primato precedente apparteneva ad un'altra partita con in campo il Milan, la Finale 2016 contro la Juventus giocata all'Olimpico, vista da 66.555 spettatori dallo stadio con incasso di 3,92 milioni di euro. A seguire altre tre finali, giocate sempre a Roma: quella 2012 tra Juve e Napoli, quella 2018 tra Juve e Milan e quelal 2017 tra Juve e Lazio, rispettivamente con 61.803 spettatori e incasso da 3,87 milioni, 64.983 spettatori e incasso da 3,81 milioni e 64.098 spettatori e incasso da 3,48 milioni. Per trovare un altro incasso di rilievo in Coppa per partite giocate a San Siro bisogna risalire alla semifinale d'andata 2020 tra Milan e Juventus, giocata poco prima dello scoppio definitivo della pandemia di Coronavirus, con 72.738 spettatori e incasso da 3,14 milioni.