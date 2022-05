Inter, Marotta: "Dybala? Sfrutteremo le opportunità che avremo"

Marotta: "Dybala? Sfrutteremo le opportunità"

"Il mercato è complicato ma noi vogliamo continuare ad essere competitivi - ha assicurato l'ad del club meneghino -. I dirigenti devono avere coscienza e responsabilità e guardare agli obiettivi sportivi. Daremo sostenibilità e competitività alla squadra, anche secondo i desideri dell'allenatore. Faremo un mercato all'altezza dell'Inter". Marotta si è poi soffermato sul possibile arrivo di Paulo Dybala a Milano: "Faremo un vertice con Inzaghi, come succede a tutti i club. Non ci sarà nessuna rivoluzione in questa squadra. Metteremo a fuoco la stagione, analizzeremo eventuali lacune, pochissime, emerse e meriti. E sfrutteremo le opportunità. Ci sono giocatori svincolati e noi li valuteremo".

Marotta: "Complimenti al Milan, ma sono orgoglioso dei ragazzi e di Inzaghi"

Marotta ha espresso le sue congratulazioni al Milan per lo scudetto: "C'è da fare i complimenti a loro, ma anche all'Inter nella sua totalità, da Zhang sempre vicino a tutta la società, alla squadra, al pubblico che ha superato il milione di spettatori a San Siro. Dimostra il valore di questo club. Posso dire con orgoglio che nel triennio siamo stati i migliori per i punti conseguiti in campionato, in termini di obiettivi per i risultati conseguiti. E continueremo da questo punto di vista. I pianti alla fine? Più di liberazione che di sconforto. E ringraziamo un allenatore giovane come Inzaghi, di cui siamo tanto orgogliosi".