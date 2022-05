De Siervo: "La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita"

" Milan - Inter , la prossima finale Supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita". A confermarlo ufficialmente, l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo , intervenuto a Rai Gr Parlamento.

Milan-Inter: la Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita

Il dirigente, che proprio ieri si è occupato della premiazione del Milan di Stefano Pioli in occasione della conquista del diciannovesimo Scudetto grazie alla vittoria per 3 a 0 sul Sassuolo al Mapei Stafium di Reggio Emilia, ha aggiunto: "Si disputerà a gennaio. C'è un contratto che abbiamo ereditato e questo è l'ultimo anno".

Supercoppa Italiana: ultimo anno di contratto per l'Arabia Saudita. Possibile cambio di format dall'edizione successiva

Un contratto che, evidentemente, è stato momentaneamente sospeso nei due anni di pandemia con l'impossibilità di effettuare grossi spostamenti internazionali. Per lo meno, non quelli considerati "superflui". Intanto, per le edizioni successive, si starebbe valutando la possibilità di un cambio di format, strizzando l'occhio al modello spagnolo, con quattro squadre (le prime due di campionato e le finaliste di Coppa Italia), con gare di semifinali e finale.