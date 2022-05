Milan: festa incontenibile, Pioli capopolo e quello striscione agli interisti: "La Coppa Italia..."

Non si placa la gioia del popolo rossonero, che anche nella giornata di lunedì (23 maggio) ha seguitato a festeggiare senza freni. Sedi principali delle celebrazioni, la piazza di casa Milan , concepita proprio per ricorrenze simili e sfruttata solo ora per la prima volta, e in piazza Duomo.

Pioli ai 15mila tifosi di Casa Milan: "Più forti senza di voi? Chi lo diceva non aveva capito un c..."

Nel piazzale della sede rossonera si sono radunati ben 15mila sostenitori, impazziti di gioia all'annuncio dei giocatori. I quali, saliti a bordo di due classici pullman scoperti e su due piani, hanno incominciato, praticamente a passo d'uomo a raggiungere la Madonnina. Esaltazione totale all'apparizione di Zlatan Ibrahimovic (in occhiali scuri come tanti altri suoi compagni di squadra, che malcelano le ore piccole post Scudetto) e continui cori per l'allenatore, con l'ormai celebre motivetto "Pioli is on fire". In tutta risposta, il tecnico campione d'Italia ha annunciato, tornando su quella vecchia storia che il Milan aveva iniziato a vincere grazie alla "comfort zone" degli stadi vuoti dovuti alla pandemia, che avrebbero allontanato ogni motivo di tensione: "Chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi non ci aveva capito un c.... Grazie del vostro sostegno, della vostra passione e del vostro entusiasmo che abbiamo trasformato in energia positiva".