Adriano: il figlio segna 3 gol, lui sui social esulta

Adriano junior: stesse movenze del padre

A ogni gol, Adriano junior fa il segno della A con le dita. In campo è una furia, le movenze sono quelle del padre. In area di rigore è praticamente immarcabile, ma il 'golazo' che apre le marcature è addirittura un'opera d'arte. Tanto che Adriano senior su Instagram, oltre a postare il video dei gol, si lascia letteralmente andare: “Così orgoglioso di mio figlio, che Dio ti benedica, continua così ti amo”.

Sicuramente qualcuno già l'avrà notato. E magari nei prossimi anni lo vedremo in una serie superiore. Chissà che anche lui non segna la strada dell'illustre papà, sbarcando un giorno in Europa. Intanto, su Instagram anche lui è già una celebrità e scrive: “Grazie Mio Dio, per la vittoria e per avermi fatto aiutare la mia squadra con una tripletta. Verso i quarti di finale”. E' un ragazzo molto credente, sul suo profilo si legge infatti: “Dio prima di tutto”.