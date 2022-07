Inter, a Lugano la prima uscita stagionale

Dopo l’ufficializzazione dei primi acquisti della nuova stagione, quelli di Romelu Lukaku , Kristjan Asllani e André Onana , e in attesa della comunicazione di altri due affari già definiti, quelli che porteranno a vestirsi di nerazzurro Henrikh Mkhitaryan e Raoul Bellanova, in casa Inter inizia la programmazione dell’estate, tra raduno e amichevoli.

Inter, a Lugano la prima del Lukaku bis?

La società nerazzurra ha infatti comunicato la data della prima uscita stagionale, che sarà ancora una volta contro il Lugano. Quello che è diventato un appuntamento ormai storico e tradizionale dell’estate nerazzurra come vernissage della stagione si disputerà già martedì 12 luglio alle ore 18.30 presso lo stadio “Cornaredo” per la Lugano Supercup.

Inter-Lugano, la sfida classica dell'estate con un precedente storico

Le due squadre si affronteranno per la quinta estate consecutiva, rinnovando una sfida che è nella storia di entrambe le squadre, visto il famoso confronto ufficiale risalente alla Coppa Uefa ’95-96, quando l’Inter venne sorprendentemente eliminata al primo turno della competizione dopo aver perso 1-0 in casa con gli svizzeri nella gara di ritorno (1-1 all'andata). Ma quello è il passato, così ora tra i tifosi nerazzurri cresce l'attesa per il giorno che potrebbe segnare il nuovo debutto di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter,