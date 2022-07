"We call it bromance": l'Inter celebra la Lu-La sui social

Lukaku e Lautaro, l'abbraccio diventa virale

Nella sequenza proposta si vede Lukaku, in piedi, che porge la mano all’amico, seduto, finendo poi per travolgerlo in un abbraccio che sorprende lo stesso Toro, ma soprattutto Simone Inzaghi, che ha osservato la scena da dietro con un’espressione più che significativa, tra il divertito e il sorpreso. L’Inter ha commentato il tutto con un emoticon gioioso su Twitter e due pallini nerazzurri e con un simpatico “We call it bromance” su Instagram.

Inter, i numeri di Lautaro Martinez e Lukaku

Nelle due stagioni trascorse insieme all’Inter, tra il 2019 e il 2021, Lautaro e Lukaku hanno vinto uno scudetto nel 2021 e segnato complessivamente tra tutte le competizioni ben 104 reti, così suddivise: 21 per l'argentino e 34 per il belga nella prima stagione, rispettivamente 19 e 30 nella seconda. A Inzaghi il compito di tornare a far funzionare al meglio una delle coppie più prolifiche della storia recente dell’Inter, modificando qualcosa dal punto di vista tattico dopo che nella scorsa stagione Martinez, con compiti differenti, ha raggiunto il proprio record di segnature in campionato con 21 centri.