Gol lampo e striscia record di partite a segno: è già l'Inter di Lukaku

Pronti-via, ci pensa Lukaku. L’Inter è tornata da Lecce con un carico di sensazioni contrastanti: orgoglio per una vittoria inseguita fino alla fine, rammarico per aver sofferto troppo al cospetto di una squadra generosa, ma in emergenza, ma anche la tranquillità offerta dal debutto-bis dell’attaccante belga.

Inter, Lukaku ricomincia segnando Sulle spalle di Big Rom è cambiato il numero, da 9 a 90, non le sane abitudini, visto che il totem dello scudetto 2021 ha ripreso la propria avventura in Serie A come aveva concluso la precedente, ovvero segnando: dal sigillo a San Siro all’Udinese il 23 maggio 2021 nella partita della festa per il tricolore al timbro sul cross di Darmian dopo 92 secondi al Via del Mare di Lecce. Ok, il resto della prestazione di Lukaku non sarà stato indimenticabile, ma è noto come un attaccante dalle sue caratteristiche fatichi nel trovare la forma giusta, così come che i meccanismi dell’intesa con Lautaro vadano ritrovati.

Inter, Lukaku vede i 50 gol in A Fatto sta che nel giorno in cui Thomas Tuchel ha espresso rimpianto per la decisione di Romelu di lasciare il Chelsea dopo una sola stagione, Lukaku si è confermato implacabile alla prima giornata di campionato con la maglia dell’Inter, avendo trovato il gol anche nei precedenti due debutti, sempre in casa, nel 2019 proprio contro il Lecce e poi contro la Fiorentina. I numeri peraltro confermano come la Serie A sia il campionato nel quale l'ex Blues riesce a esprimersi al meglio: il belga vede infatti vicina quota 50 gol in A, è a 48, dopo appena 73 partite, per un media di 0,6 a partita, contro lo 0,43 in Premier League. Dettagli, ma intanto quella contro il Lecce è stata la quarta gara di fila a segno per Lukaku in Serie A, anche se su campionati diversi: si tratta già di record eguagliato, visto che il bomber nerazzurro era già riuscito in questa impresa tra l’ottava e l’undicesima giornata della stagione 2019-’20 e tra la decima e la tredicesima dell’annata successiva.