Inzaghi: "Spezia avversario complicato. Ritrovare i tifosi sarà emozionante"

Seconda giornata di campionato per l’ Inter , ma niente conferenza stampa per Simone Inzaghi , che alla vigilia del debutto stagionale casalingo contro lo Spezia non ha risposto come d’abitudine alle domande dei giornalisti presso la sala stampa del centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile.

L'Inter debutta in casa, a San Siro arriva lo Spezia

Il tecnico piacentino ha comunque presentato la partita attraverso una diretta sul profilo Instagram dell’Inter, direttamente da San Siro, mettendo in guardia la squadra dai pericoli che potranno arrivare dalla squadra di Gotti, che al debutto ha sconfitto in casa l'Empoli: "Sarà una gara complicata, lo Spezia è una squadra in salute che ha vinto bene sia in Coppa Italia che in campionato. Hanno un ottimo tecnico molto preparato e dei giocatori da tenere sotto controllo, non dobbiamo pensare che sarà facile, come difficile sarà tutto il campionato: nella prima giornata non ci sono stati pareggi e molte partite si sono decise nel finale".