Inter, Dumfries è l'uomo in più

MILANO - Quando, prima e dopo il match con il Lecce, Inzaghi ha affermato che non ci sarebbero state altre uscite e che la sua squadra sarebbe rimasta così – al netto ovviamente dell’aggiunta di un centrale difensivo -, il suo riferimento non era soltanto a Skriniar, ovvero il nome più chiacchierato di queste settimane estive, ma anche a Dumfries, altro elemento oggetto di diversi discorsi. L’olandese, infatti, al pari dello slovacco, è da considerare ormai un elemento cardine della sua Inter. Sacrificare uno dei due poteva anche essere messo in preventivo qualche tempo fa, quando ci sarebbe stato margine a sufficienza per individuare un adeguato sostituto. Adesso non ce n'è più e l’impianto nerazzurro, nel caso, si ritroverebbe improvvisamente monco.

L’impatto di Dumfries La sua importanza, sempre che ce ne fosse bisogno, Dumfries l’ha confermata anche sabato scorso in terra pugliese. Non inganni la panchina iniziale (semplice rotazione, alla luce delle ottime condizioni di Darmian), quando è entrato, nella ripresa, l’olandese ha fatto il vuoto. Ha sgommato sulla fascia, ha crossato e ha dato presenza in area, colpendo il palo con un’incornata delle sue. E, all’ultimo secondo, ha avuto il fiuto di lanciarsi sulla spizzata di Lautaro, riuscendo a spingere in rete il pallone che è valso 3 punti comunque fondamentali. Chalobah all'Inter, ecco come si può chiudere

Dumfries come Perisic Con quest’ultima prodezza, il bottino in nerazzurro di Dumfries è salito a 6 centri, a cui vanno aggiunti anche 7 assist. Cifre di tutto rispetto per un esterno. E pensare che l’inizio della sua avventura italiana aveva sollevato parecchi dubbi. L’adattamento ad un nuovo calcio ha incontrato difficoltà, esemplificate al meglio nel rigore provocato nella prima sfida di campionato con la Juventus. Da lì in poi, però, è cominciata la sua risalita. Fino, evidentemente, a renderlo tassello fondamentale della squadra. Ancora di più adesso che è partito Perisic. Con un Gosens che sta faticando, infatti, solo l’olandese è in grado di garantire almeno in parte l’apporto del croato. Inter, Onana si tiene in forma